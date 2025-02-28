Ercan Kesal’ın ‘Ayazmanın Yılanı’ oyunu BirGün'lük Tiyatro’da

Kültür Sanat Servisi

Ödüllü oyuncu ve senarist Ercan Kesal, BirGün'lük Tiyatro etkinliği kapsamında İzmir Adnan Saygun Sahnesi'nde sahne alacak. 1 Mart (yarın) saat 20.00’da gerçekleşecek etkinlikte Kesal, ‘‘Ayazmanın Yılanı’’ adlı tek kişilik oyunuyla tiyatro tutkunlarıyla bir araya gelecek.

BirGün'lük Tiyatro etkinliği, tiyatro sanatını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayarak bu gösteriye ev sahipliği yapacak. Ercan Kesal’ın yazıp oynadığı ilk tiyatro eserinde yönetmen koltuğunda Berfin Zenderlioğlu var. Kumbaracı 50, Bakırköy Belediye Tiyatroları, İkincikat, Kadıköy Emek Sahnesi, Kadıköy Boa Sahne gibi pek çok toplulukla işbirliği yapan Zenderlioğlu, yazar, yönetmen, dramaturg, oyuncu ve akademisyen olarak tiyatronun farklı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Kesal, 75 dakikalık oyunda bir Anadolu masalı anlatıyor.

Oyunda, bozkırda doğmuş bir esnaf çocuğunun, karışık bir gencin ve mecburi hizmette yaşlanmış bir hekimin bakış açısının her yerindeki geçmişe dair güçlü bir hikâye sunuluyor. Kesal, “Anılar ayazmayı bekleyen yılanlar gibidir, kalbimizin çerini çöpünü temizlerler; suyu içilir hâle getiren yılanlar gibi gelecek günlerimizi de yaşanır kılar anılarımız. Anılar toplumsal belleğimizdir de aslında” diyerek oyun ile ilgili şunları dile getirdi: “Sert bir masal, biliyorum ama Akiro Kurosawa gibi yapacağım, fonda neşeli bir çocuk şarkısı çalacak.”

Biletler bubilet.com.tr'den alınabiliyor.