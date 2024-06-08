Erciş'te fırtına çatıları uçurdu

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir okul ve bazı binaların çatıları uçtu. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü fırtınada, çatılardan koparak araçların üzerine düşen parçalar hasara neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ajans Haberleri 08.06.2024 22:00 Giriş: 08.06.2024 22:00

Güncelleme: 08.06.2024 22:00 Kaynak: DHA

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