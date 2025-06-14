Erciş’te 2 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalış a sonucu bir kamyonette kaçak avlanmış 2 ton inci kefali ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici kolluk faaliyetleri kapsamında; durumundan şüphlendikleri kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada avlanması yasak olan 2 ton inci kefali ele geçirildi. Balıklara el konulurken, şahsa ise 75 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.