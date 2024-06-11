Erciş’te çatı yangını

Van’ın Erciş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Erciş’te değişik iş yerlerinin faaliyet gösterdiği binanın çatısında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çatısı yanan binada faaliyet gösteren lahmacun salonunun sahibi Recep Tahir, “Dün akşam saatlerinde işlerimizi bitirip çıkmaya hazırlanırken yangın çıktığını fark ettim. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonunda yangını söndürdüler” dedi.