Erciş’te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Van’ın Erciş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yaptıkları operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Kazı alanında ise 1 detektör, 2 eldiven, 1 balyoz, 1 kazma, 1 kürek, 2 delici demir, 1 manivela demiri, 1 halat, 1 kafa lambası, 1 çekiç, 2 kriko, 1 pense, 1 tornavida, 1 demir kanca, 2 kırıcı çivi ve 1 adet sırt çantası tespit edilerek muhafaza altına alındı.