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Erciş’te sağanak ve dolu etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 02.10.2023 03:02
  • Giriş: 02.10.2023 03:02
  • Güncelleme: 02.10.2023 03:02
Kaynak: İHA
Erciş’te sağanak ve dolu etkili oldu

Van’ın Erciş ilçesinde sağanak, dolu, gök gürültüsü ve şimşekler etkili olurken birçok yerde su birikintileri oluştu.

Erciş’te meteorolojinin uyarıları sonrası gece başlayan gök gürlemesi ve şimşeklerle beraber yağmurla başlayan sağanağın ardından dolu ve dolu sonrasında ise tekrardan yağmur etkili oldu.

Dolu ve yağmur sonrası birçok yerde su birikintileri oluştu. Yağışın yaşandığı Erciş ve çevresinde gök gürültüleri gecenin sessizliğini bozarken öte yandan çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.

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