Erciş’te trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2025 17:42
  • Giriş: 02.09.2025 17:42
  • Güncelleme: 02.09.2025 17:42
Kaynak: İHA
Van’ın Erciş ilçesinde beton pompası ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen beton pompası ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

