Erciş’te uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi de yakalandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayında çalınan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, olayın faili yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde de hassas terazi, 78 gram olan taş kokain, 116 gram sıvı metamfetamin ve 55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.