Erciyes 38 FK çıkışa geçti

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında kazandığı Bursa Nilüferspor maçı ile çıkışını sürdürdü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında 1-0 kazandığı Nilüferspor maçının morali içerisinde. Niğde Belediyespor galibiyeti, Çoruhluspor beraberliğinin ardından Bursa ekibini mağlup eden mavi siyahlılar, ligdeki çıkışını sürdürdü. Son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran ve kümede kalma adına önemli bir çıkış gerçekleştiren Erciyes 38 Futbol Kulübü, 9. sıraya yükseldi.

27 puana erişen Kayseri ekibi, bu hafta sonu deplasmanda Polatlı 1926 spor ile karşılaşacak.