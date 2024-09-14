Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erciyes 38 FK, ilk iç saha maçına çıkacak

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 11:50
  • Giriş: 14.09.2024 11:50
  • Güncelleme: 14.09.2024 11:50
Kaynak: İHA
Erciyes 38 FK, ilk iç saha maçına çıkacak


Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk iç saha maçına çıkacak. Mavi-siyahlılar, 15 Eylül Pazar günü Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 16:00’da başlayacak. Lige Zonguldak Kömürspor mağlubiyeti ile başlayan mavi siyahlılar, ikinci hafta maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki maç saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Yan Saha’da oynanacak maçı Bursa bölgesi hakemlerinden Veysel Karani Özkan yönetecek.

BirGün'e Abone Ol