Erciyes 38 FK, ilk iç saha maçına çıkacak



Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk iç saha maçına çıkacak. Mavi-siyahlılar, 15 Eylül Pazar günü Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 16:00’da başlayacak. Lige Zonguldak Kömürspor mağlubiyeti ile başlayan mavi siyahlılar, ikinci hafta maçında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki maç saat 16:00’da başlayacak. Kadir Has Yan Saha’da oynanacak maçı Bursa bölgesi hakemlerinden Veysel Karani Özkan yönetecek.