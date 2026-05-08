Erciyes 38 FK – Yeşilyurt Belediyespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2. Lig hedefiyle mücadele eden Erciyes 38 FK ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor, kritik rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçın golsüz eşitlikle sona ermesi nedeniyle Kayseri’de oynanacak mücadele adeta final havasında geçecek. Peki Erciyes 38 FK – Yeşilyurt Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

ERCİYES 38 FK – YEŞİLYURT BELEDİYESPOR RÖVANŞ MAÇI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş karşılaşması, iki takım için de sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor. Malatya’da oynanan ilk mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı. Bu skor sonrası finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş karşılaşmasının önemi daha da arttı.

Deplasman golü avantajının bulunmadığı eşleşmede, maçı kazanan taraf doğrudan adını finale yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresinin eşitlikle tamamlanması halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da skor değişmezse turu geçen takım penaltı atışlarıyla belli olacak.

ERCİYES 38 FK – YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Play-Off rövanş karşılaşması 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

Maçın Tarihi, Saati ve Yayın Bilgisi

Karşılaşma Tarih Saat Stadyum Yayın Kanalı Erciyes 38 FK – Yeşilyurt Belediyespor 8 Mayıs 2026 Cuma 20.00 Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı Tivibu Spor 4

ERCİYES 38 FK – YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik Play-Off rövanş karşılaşması Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu platformu üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek.

İLK MAÇTA GOL ÇIKMADI

Malatya Yeni Stadyumu’nda oynanan ilk mücadelede iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. Binlerce taraftar önünde oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuç sonrası rövanş maçı tam anlamıyla final niteliği kazandı. Kayseri’de oynanacak mücadelede hata yapan tarafın sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR’UN PLAY-OFF PERFORMANSI

Normal sezonu TFF 3. Lig 2. Grup’ta 47 puanla dördüncü sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Play-Off ilk turunda başarılı sonuçlara imza attı.

Turuncu-yeşilli ekip, ilk turda Silifke Belediyespor’u 3-1 ve 1-1’lik skorlarla geçerek ikinci tura yükselmeyi başardı.

ERCİYES 38 FK SEZONU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Erciyes 38 FK, 2025-2026 sezonunu 49 puanla ikinci sırada tamamladı.

Mavi-siyahlı ekip sezon boyunca 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 42 kez havalandıran Erciyes temsilcisi, kalesinde ise 31 gol gördü.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR’DA EKSİKLER VE SON DURUM

Malatya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart gören teknik direktör Murat Yıldırım, rövanş mücadelesinde saha kenarında yer alamayacak.

Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlığı bulunan Güney Tutcuoğlu’nun forma giymesi bekleniyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Kritik mücadelede Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alpaslan Şen görev yapacak.

Hakem: Alpaslan Şen

1. Yardımcı Hakem: Seyfettin Ünal

2. Yardımcı Hakem: Selim Şenöz

TARAFTARLAR İÇİN ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maç günü stadyuma gidecek taraftarlar için raylı sistem ulaşımının ücretsiz olacağını açıkladı. Bu uygulama sayesinde futbolseverlerin stadyuma daha kolay ulaşması hedefleniyor.

ERCİYES 38 FK – YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MUHTEMEL 11’LER

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Muhtemel 11

İsmail Cengiz, Eren Şimşek, Ender Alkan, İslam Çerioğlu, Furkan Metin, Massis Gülük, Güney Tutcuoğlu, Ümitcan Ekşi, Tahsin Özler, Tayyib Kanarya, Ahmet Uzun

Erciyes 38 FK Muhtemel 11

Kadem Burak Yaşar, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici, Artun Akçakın, Ahmet Kağan Malatyalı, Serdar Yiğit, Muhammed Enes Doğan, Mehmet Tosun, Utku Burak Kunduzcu, Utkan Gökçen

MAÇTA UZATMA VE PENALTI İHTİMALİ VAR MI?

