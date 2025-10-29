Erciyes 38 FSK – Keçiörengücü: 2-5

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

ERCİYES 38 FSK: Baver – Batuhan, Muhammed Enes, Batuhan (Dk.46 Ahmet Kağan), Burak Efe (Dk.46 Mehmet), Çağrı Yağız, Sarp (Dk.68 Tugay), Ziyahan (Dk.46 Hüseyin), Utku Burak, Ömer Turan (Dk.46 Güney), Ali

KEÇİÖRENGÜCÜ: Aykut – Erkam, İshak, Süleyman, Alper (Dk.86 Muhammed), Abdullah, Rroca (Dk.46 Roshi), Alper, Tahsin (Dk.81 Bulut), Haqi (Dk.46 Hakan), Fernandes (Dk.60 Ali)

GOLLER: Dk. 39 Ali ve Dk. 90+3 Tugay (Erciyes 38 FSK) Dk. 11 Haqi, Dk. 22 ve 41 Tahsin, Dk. 58 Fernandes ve Dk. 86 Roshi (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Çağrı, Mehmet (Erciyes 38 FSK) Alper (Keçiörengücü)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında Kayseri’de oynanan müsabakada Erciyes 38 FSK’yı 5-2’lik skorla mağlup eden Keçiörengücü bir üst tura yükseldi.

