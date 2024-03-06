Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde etkili olan 40 santimetrelik kar yağışının ardından, kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde de gece saatlerinde etkili olan 40 santimetrelik kar yağışı sonrası, beyaz örtüyle kaplanan pistlerde kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.

Karayolları ekipleri, aralıklarla yağan kar sonrası yolların açılması için çalışıyor.

Kar yağışı ile beyaza bürünen bölgede, güzel görüntüler oluşurken, yerli ve yabancı turistler de kayak yapmanın keyfini çıkardı.