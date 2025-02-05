Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı

Ajans Haberleri
  • 05.02.2025 12:52
  • Giriş: 05.02.2025 12:52
  • Güncelleme: 05.02.2025 12:52
Kaynak: DHA
Erciyes'te kar kalınlığı 80 santime ulaştı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne yaklaşık 30 santimetre kar yağdı. Pistlerde kar kalınlığı 80 santimetreyi bulurken, kayakseverler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol