Erciyes'te yoğun kar yağışı: Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapatıldı

Kayseri’de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Güncel
  • 13.02.2026 08:35
  • Giriş: 13.02.2026 08:35
  • Güncelleme: 13.02.2026 08:38
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Develi kara yolunda çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

