Erciyes’te çığ düşme anı kamerada

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde çığ düştü. Çığ düşme anı kameraya yansırken, kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı Ottoman mevkiinde ufak çaplı çığ düşmesi sonucu bölgeye AFAD, jandarma, JAK ve Erciyes A.Ş. ekipleri sevk edildi. Kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan kontrollerde çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi. Öte yandan çığ düşme anı, bölgede bulunan turistlerce saniye saniye kaydedildi. Kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.