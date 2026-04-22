Ercüment Akdeniz’in yeni kitabı "Kardeşim Boro" çıktı

Göç, mültecilik, emek sömürüsü ve yerinden edilme üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Ercüment Akdeniz, altıncı kitabı "Kanatlarını Göçte Bırakanlar Kardeşim Boro" ile okur karşısına çıktı.

Tekin Yayınevi tarafından yayımlanan eser, yalnızca bir anı kitabı değil; Türkiye’nin yakın tarihine, iç göç hareketlerine ve sınıfsal eşitsizliklere ışık tutuyor.

243 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Akdeniz’in, Silivri Cezaevi’nde kaldığı dönemde tamamladığı kitap, göğün altında, kuşların ve mahpusların arasında yazıldı. Demir parmaklıklar ardında tamamlanan Kardeşim Boro, bitmeyen özlemin, kardeşliğin ve hafızanın hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Bu kez Türkiye’ye gelen göçmenleri değil, Anadolu’nun son 60 yılına yayılan iç göç tarihini anlatan Akdeniz; kardeşi Boro’nun yaşam öyküsünü merkeze alarak okuru Varto, Malatya, İskenderun ve İstanbul hattında bir yolculuğa çıkarıyor. Depremler, kırımlar, darbeler, yoksulluk ve siyasal çalkantılarla örülü bu rota; aynı zamanda Türkiye emekçilerinin, yoksullarının ve yerinden edilenlerinin de ortak hikâyesi haline geliyor.

Kitapta mültecilerin, emekçilerin, demir-çelik işçilerinin, çorap ve konfeksiyon işçilerinin görünmeyen dünyası tüm çıplaklığıyla aktarılırken, çocuk emeği sömürüsünden kent gettolarına, sürgünden siyasi mültecilik deneyimlerine kadar uzanan anlatı, bireysel hafızayı toplumsal tarihle buluşturuyor.

Arka planda ise Türkiye’nin yakın siyasi tarihi var; baskılar, işkenceler, darbeler, sürgünler ve yurtsuz bırakılan hayatlar… Böylece Bükreş ve Bremen, bir dönemin mecburi kaçış rotalarına dönüşüyor.