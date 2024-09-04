Erdal Ateş’in ‘Doğu-Batı Divanı’ Taksim Sanat’ta

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ta “Doğu-Batı Divanı” sergisi yerini aldı. Erdal Ateş’in geçmişi, bugünü ve farklı sanat disiplinlerini buluşturduğu 'Doğu-Batı Divanı' sergisi, 22 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Harman Şaner Çakmak, serginin Erdal Ateş’in sanatsal yolculuğunu yansıttığını ve bu eserlerin izleyicilere derin bir sanatsal tatmin sunacağını ifade ediyor. Erdal Ateş, sergide, hat sanatı ile Batı’nın sanatsal değerlerini birleştirmekle kalmıyor, bu iki kültürün ortak noktalarını ve zıtlıklarını da sorguluyor.