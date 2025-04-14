Erdal Beşikçioğlu hangi ilçenin belediye başkanı? Erdal Beşikçioğlu yüzde kaç oy aldı?

31 Mart yerel seçimlerinin en merak edilen adaylarından biri oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Peki Erdal Beşikçioğlu kimdir ve kaç yaşındadır? Erdal Beşikçioğlu hangi ilçenin belediye başkanı oldu? Erdal Beşikçioğlu seçimi yüzde kaç oyla kazandı? Tüm detaylar şöyle:

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HANGİ İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANI?

Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin belediye Başkanıdır. 5 Ocak 1970'te Ankara'da doğan Erdal Beşikçioğlu, birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Etimesgut'un belediye başkanı seçildi.

31 MART 2024 ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 Etimesgut seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu oyların yüzde 56,61'ini alarak belediye başkanı seçildi. MHP'li Enver Demirel yüzde 32,64 oyla ikinci, Yeniden Refah Partili Abdülkadir Baloğlu ise yüzde 2,96 oyla üçüncü sırada kaldı.