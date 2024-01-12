Erdal Beşikçioğlu'ndan adaylığı hakkında ilk açıklama

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, adaylığı sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Beşikçioğlu, "Senaryoyu biz yazacağız" dedi.

Erdal Beşikçioğlu ayrıca, "Heyecanlıyım. Koca bir örgütle beraber hareket ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş adaylığını istemedi" iddiasına yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur Bey'le görüştük. Mansur Başkan'ının Ankara için yaptıkları asla unutulmaz. Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Mansur Başkan'ın benle asla bir sıkıntısı olamaz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı bu şehre çok şeyler yaparız.

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