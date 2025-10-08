Erdal Beşikçioğlu'ndan Tamer Karadağlı protestosuna ilk yorum

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın protesto edilmesine ilişkin konuştu.

Beşikçioğlu, "Ben çok üzünç duydum. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde emekli olduğum kurumun genel müdürüne karşı özel tiyatro oyuncularının ve sanat dünyasına karşı birçok oyuncu arkadaşın haklı isyanlarını görmek bende bir üzüntüye gark etti" dedi.

KARADAĞLI NEDEN YUHALANDI?

Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı, son günlerde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yaşanan krizle gündemdeydi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki 12 hocanın görevine Karadağlı’nın “bunlar muhalif” şikâyeti üzerine son vermiş, ardından bölüm 90 yıl sonra ilk kez sahne sanatçısı olmadan yeni eğitim-öğretim dönemine başlamıştı.

ÖDÜL TÖRENİNDE PROSTESTO EDİLDİ

6 Ekim'de yapılan 27. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Sükun Işıtan’ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesi salonda büyük tepkiye neden oldu, davetliler Karadağlı'yı yuhalamıştı.

Işıtan’ın ödül konuşmasında Karadağlı’na teşekkür edip, “Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” dedi. Hem Işıtan hem de Karadağlı’nın yuhalanmasının ardından Işıtan salondan ayrılmıştı.