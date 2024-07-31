Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarına yönelik projesini anlattı: Belediyede görevlendirilecekler

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasaya karşı proje geliştirdiklerini açıkladı. Projenin detaylarını da anlatan Beşikçioğlu, köpeklerin toplanmayacağını belirterek, "Can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim" dedi.

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine tepki gösterdi.

Sokak hayvanlarına yönelik bir proje hayata geçireceklerini belirten Beşikçioğlu, köpeklerin eğitimden geçirilmesinin ardından belediyenin park ve binalarında görevli olarak yer alacaklarını açıkladı.

"Katliamdan yasa olmaz" diyen Beşikçioğlu, Etimesgut'un bir önceki MHP'li yönetiminde veterinerlik hizmetleri için 6 ayda 12 milyon liranın ruhsatsız bir hastaneye harcandığını söyledi.

Bu kapsamda eski yönetimin son bir ayında ruhsatı olmayan hastaneye kadro verdiğini söyleyen Beşikçioğlu, sokak hayvanlarına yönelik proje için yasanın sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

"CAN DOSTLARIMIZI BELEDİYEDE GÖREVLENDİRECEĞİM"

Sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı olduğunu vurgulayan Beşikçioğlu, "Ben belediye başkanı olarak can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim. Belediyenin bir sürü garajı var. Bunlara sahip çıkacak bir can dostuna ihtiyacımız var. Binalarımıza da bekçiye ihtiyacımız var" dedi.

"KÖPEKLER TOPLANMAYACAK"

Beşikçioğlu, köpeklerin eğitimi kapsamında belediyenin veterinerlik biriminin başına önceden TSK'de görev yaparak mayın arama köpeklerinin eğitimini üstlenmiş bir müdür getirileceğini söyledi. Köpeklerin toplanmayacağını, yurttaşların getirmesini bekleyeceklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bu hayvanları eğiterek belediyenin içerisindeki sosyal tesislerde ömür boyu sağlık ve mama garantisiyle görevlendireceğiz" diye konuştu.

"RANT SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLACAĞIZ"

Beşikçioğlu, projelerinin yanı sıra belediyenin veterinerlik hastanesine yönelik eksikliklerin Ankara Üniversitesi'nin Veterinerlik Fakültesi ile işbirliği içerisinde çözüleceğini de açıkladı. Bu kapsamda Beşikçioğlu, "Böylelikle can dostları üzerinden rant sağlamaya çalışanlara engel olacağız" diye konuştu.