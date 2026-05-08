Erdal Duman'dan 'Geldiysen Cama Taş At!' sergisi

Pi Artworks İstanbul, 9 Mayıs – 20 Haziran tarihleri arasında sanatçı Erdal Duman’ın "Geldiysen Cama Taş At!" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sanatçının hem yeni işlerini hem de on yılı aşkın üretim sürecinden örnekleri bir araya getiren sergi, izleyiciyi gözlemci olmaktan çıkarıp sürecin aktif bir parçasına dönüştürüyor. Erdal Duman’ın Pi Artworks’teki ilk sergisi olma özelliğini taşıyan sergi, daha giriş anında ziyaretçiyi şaşırtan bir deneyimle karşılıyor.

Mekânın merkezinde konumlanan “barikat”, doğanın talanına, adaletsizliğe ve şiddete karşı unutulmuş bir dayanışma refleksini simgeliyor. Başlangıçta 18 bağımsız parçadan oluşan birer heykel grubu gibi mekâna yayılan bu yapı, izleyicinin temasıyla birlikte yaşayan bir organizmaya dönüşüyor. Ziyaretçiler bu parçaları fiziksel olarak bir araya getirdikçe, barikat tamamlanıyor ve tam da bu anda galeri duvarlarında beklenmedik bir yazı beliriyor. Bu deneyimi sürekli kılmak adına, sergi süresince belirlenen özel günlerde barikat tekrar parçalarına ayrılacak ve yeni izleyiciler tarafından kolektif bir eylemle yeniden inşa edilecek. Böylece her kurulum, izleyiciye direnç ve bir arada olma pratiğini doğrudan yaşatan taze bir deneyime dönüşecek.

Sanatçının işlerinde kullandığı toprak, bayrak aparatı veya mühimmat formları, iktidarın manipülatif dilini ifşa eden birer araç görevi görüyor. Duman; bireyin hayatta kalmaya odaklı bir varlığa indirgenmesini sorgularken, her eser toplumsal bellekteki "temizlik" ve "kamuflaj" ritüellerine teknik bir müdahale biçimi olarak öne çıkıyor. Sanatçıya göre dünya, irade sergileyen ve "hayır" diyebilen gerçek "özne"den yoksun bir süreçten geçiyor. Sergi başlığı olan "Geldiysen Cama Taş At!" cümlesi ise bu kaybolan özneye yapılan hem provokatif hem de umut dolu bir geri dönüş çağrısı niteliği taşıyor.

Sanatçı, bu sergiyi sabit bir anlatıdan ziyade zaman içinde açılan ve katılımla şekillenen bir eylem olarak kurguluyor. Sergi süresince ortaya çıkacak ve önceden tümüyle ifşa edilmeyen sürpriz unsurlar da bu dönüşümün bir parçası olarak izleyiciyle buluşacak.

Erdal Duman’ın “Geldiysen Cama Taş At!” adlı sergisi 20 Haziran 2026 tarihine kadar Pi Artworks İstanbul’da görülebilir.

Ziyaret saatleri: Salı - Cumartesi, 10:30 - 18:30

Adres:Piyalepasa Istanbul 32 B Piyalepaşa Bulvarı, İstanbul

ERDAL DUMAN KİMDİR?

Erdal Duman lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde tamamlayan Duman, 2000’li yıllardan bu yana yerel ve uluslararası ölçekte geniş bir sergileme geçmişine sahiptir. Sanatçının çalışmaları; 9. Çanakkale Bienali (2024), 1. Akdeniz Bienali (2023) ve 3. Mardin Bienali (2015) gibi önemli platformlarda yer almıştır. Uluslararası ölçekte ise Art Brussels (Belçika), Künstlerhaus Wien (Avusturya) ve Güney Kore gibi merkezlerde izleyiciyle buluşmuştur. Duman, Türkiye’de CerModern, Baksı Müzesi ve Müze Evliyagil gibi kurumların programlarında aktif rol üstlenmiştir. 2006-2016 yılları arasında kuruculuğunda yer aldığı Yaygara Güncel Sanat İnisiyatif’inde birçok sergi, panel ve etkinlikler gerçekleştirmiştir.