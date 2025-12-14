Erdal Eren unutulmadı

HABER MERKEZİ

12 Eylül askeri darbesinin ardından yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren, Sinan Süner ve Ercan Koca katledilişlerinin 45. yılında mezarları başında anıldı.

Eren’in mezarı başında konuşan Emek Gençliği MYK üyesi İrem Taçyıldız, “Erdal Eren, mücadeleyi meslek liseli sıralarında büyüten bir gençti.

Onun mücadelesi meslek lisesi sıralarında okuyan gençler için kritik bir önem taşıyor. İktidar, mesleki eğitim kılıfında sunduğu MESEM programını her alanda pazarlıyor. Bu programlarla sermayenin çarkları çocukların kanıyla dönüyor. Artık bu cümle mecaz olmaktan çıktı, bu yıl çalışırken ölen 87. çocuğu toprağa verdik” dedi.