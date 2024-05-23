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Erdal Güney'den köpekler için çağrı: Katliama hayır!

Köpekleri "uyutma" adı altında öldürmeyi öngören tasarıya tepkiler sürüyor. Sanatçı Erdal Güney, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Tüm canlıların yaşam hakkı vardır, katliama hayır! #sokakhayvanlarisahipsizdeğil #SokaktayımYanındayım" ifadelerine yer verdi.

Güncel
  • 23.05.2024 23:40
  • Giriş: 23.05.2024 23:40
  • Güncelleme: 23.05.2024 23:45
Kaynak: Haber Merkezi
Erdal Güney'den köpekler için çağrı: Katliama hayır!

Köpekleri "uyutma" adı altında öldürmeyi öngören tasarıya tepkiler sürüyor. Sanatçı Erdal Güney, sosyal medyadan paylaşım yaptı, "Sokak hayvanları sahipsiz değil" dedi.

Güney, paylaşımında "Tüm canlıların yaşam hakkı vardır, katliama hayır! #sokakhayvanlarisahipsizdeğil #SokaktayımYanındayım" ifadelerine yer verdi. 

Erdal Güney, bir köpekle birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaştı. 

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