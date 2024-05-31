Erdal Güney ve Forantası Kadıköy Sahne’de

Sanatçı Erdal Güney ve Forantası, hem yeni albümden hem de hafızalara kazınan şarkılarını seslendirmek için bu akşam Kadıköy Sahne'de sevenleriyle birlikte olacak.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeni albümü 'AFEL' ile dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan sanatçı Erdal Güney ve Forantası, hem yeni albümden hem de hafızalara kazınan şarkılarını seslendirmek için bu akşam Kadıköy Sahne'de sevenleriyle birlikte olacak.

Bestelediği dizi ve film müzikleriyle bir çoğumuzda izler bırakan Erdal Güney ve Frontası ile birlikte yeni çıkan 'AFEL', ‘Güney Türküleri’, ‘Yakımlar’, ‘Aşkiya’, ‘Unutulmayanlar’, ’Hatırla Sevgili’, ‘Elveda Rumeli’, ‘Bir Kıyıdan’, ‘Yağmuru Bekle’ albümlerinden, filmler ve diziler için yaptığı bestelerinden ve ‘ortak şarkı hafızamızdan şarkılar seslendirmek için sahne alacak.

Erdal Güney'e bas gitarda Poyraz Kılıç, elektrik gitarda Hüseyin Sarısaltıkoğlu, klarnette ErcanYalazan, davulda Can Turfan eşlik edecek.

Kadıköy Sahne’deki konserin bir bölümüne Erdal Güney’in müzisyen arkadaşları Emre Yıldırım ve Zeynep Gonca Tan Güneş de konuk olacak.

YENİ ALBÜM 'AFEL'

Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda beğeni kazanan Erdal Güney'in son albümü 'AFEL', dünyanın en uzak noktasını ve anını tanımlayan bir isim olarak öne çıkıyor.

Albüm, Erdal Güney'in geçmişten günümüze çeşitli sinema filmleri, TV dizileri ve belgeseller için bestelediği müziklerin, yeniden yorumlanmış haliyle dinleyicilerle buluşmasını sağlıyor. Albümde, çello, duduk, akordion ve soprano ses gibi enstrümanlar, müzikleri bütün mesafeleri eşitleyen bir yolculuğa çıkarıyor.