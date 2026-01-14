Erdal Güney’den yeni kitap: “Gecikmiş Bir Konuşmanın Mahçubiyetiyle”

Hatırla Sevgili ve Elveda Rumeli gibi dizilerin yanı sıra birçok belgesel, kısa film, tiyatro ve reklam müziklerinde imzası bulunan Erdal Güney’in yeni kitabı “Gecikmiş Bir Konuşmanın Mahçubiyetiyle”, Ayrıntı Yayınları'nın markası olan Düşbaz tarafından okurla buluştu.

Uzun yıllar müzisyen kimliği ve şarkılarıyla bilinen Erdal Güney, okuru bu sefer kelimelerden inşa ettiği büyükçe bir fotoğraf makinesiyle yakaladığı birbirinden farklı anlardaki çeşitli karakterlerin dünyalarına ortak ediyor.

Bir vapurda, kamyonette, köyde, kasabada, dört duvar bir evin içinde, koltuğun tepesinde, mutfakta, aynadaki akiste...

Güney’in öykülerindeki mekânlar, samimiyetini ve gerçekçiliğini hep diri tutan insanları ağırlıyor; gündelik hayata dair çeşitli duyguları, politik ve hümanist bir üslupla buluşturuyor ve okuru gecikmiş bir konuşmanın mahcubiyetiyle ilk sayfasına buyur ediyor.

22 öykünün yer aldığı kitaptaki resimlerde ise Mustafa Cüstan imzası var.