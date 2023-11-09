Erdal İnönü Türkiye’nin Fay Hatları Konferansı'yla anılacak

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), kurucusu Prof. Dr. Erdal İnönü’yü İstanbul’da Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Türkiye’nin Sosyal, Ekonomik, Siyasal Fay Hatları” başlıklı konferansla anacak.



Konferansın açılış konuşmalarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır yapacak.

Üç oturumda gerçekleştirilecek konferansın “Ekonomi, Büyüme ve Sosyal Politikalar” başlıklı ilk oturumunun moderatörü Meliha Okur, panelistleri ise Prof. Dr. Ayşe Buğra, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Prof. Dr. Şevket Pamuk olacak.



“İkinci Yüzyılda Yereli Güçlendirmek” başlıklı ikinci oturumda moderatör İNGEV Başkanı Vural Çakır, panelistler ise Prof. Dr. Nihal İncioğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu.



Moderatörlüğünü Prof. Dr. Burhan Şenatalar’ın yapacağı “Yaşanabilir Bir Hayat İçin Nasıl Bir Siyaset” başlıklı üçüncü oturumun panelistleri ise Prof. Dr. Mine Eder, Doç. Dr. Berk Esen ve Dr. Alper Yağcı.