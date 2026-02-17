Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne 18. yılında iki yeni kategori eklendi

Yazar Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için her yıl bir şair ya da yazara verilen edebiyat ödüllerine iki yeni kategori eklendi.

İlk kez 2008'de verilen "Erdal Öz Edebiyat Ödülü", 18. yılında üç ayrı kategoride düzenlenecek.

İlk kategorideki "Erdal Öz Edebiyat Ödülü", her yıl olduğu gibi tüm yapıtları ve emekleriyle Türk edebiyatını onurlandıran bir sanatçıya sunulacak.

Metin Celal, Turgay Fişekçi ve Ayşe Sarısayın'dan oluşan seçici kurulun seçtiği isme, Handan Börüteçene'nin tasarladığı ödül heykeli ile 250 bin lira takdim edilecek.

Ödül daha önce Gülten Akın, İhsan Oktay Anar, Nurdan Gürbilek, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla, Selim İleri, Mehmet Eroğlu, Füruzan ve Necati Tosuner'e verilmişti.

İkinci kategori olan "Erdal Öz Roman Ödülü" için de seçici kurul Oğuz Demiralp, Nedret Öztokat Kılıçeri ve Levent Yılmaz bir önceki yıl yayımlanmış ve ödüle başvuran yapıtlar arasından kazanan eseri belirleyecek.

Bu yıla özel eklenen üçüncü kategori "Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü" ise genç öykü yazarlarını teşvik etmek ve Erdal Öz'ün öykü mirasını anımsatmak amacını taşıyor. Bu kategoriye, ilk öykü kitabını yayımlayan yazarlar katılabiliyor.

Bu ödülün seçici kurulunda Jale Özata Dirlikyapan, Murat Yalçın ve Müge İplikçi yer alıyor.

Başvuruları başlayan ve 30 Nisan'a kadar sürecek olan "Erdal Öz Roman Ödülü" ve "Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü"nü kazananlara 250 bin lira armağan edilecek.

Ödüllere başvurmak isteyen yazarlar ya da yayınevleri, başvuru bilgilerini içeren formlara "www.erdalozedebiyatodulu.com" adresinden ulaşabilecek.