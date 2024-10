‘Erdal Öz’ ödülü Tosuner’e gitti

Kültür Sanat Servisi

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Dada Salon’da düzenlenen törenle Necati Tosuner’e verildi. Ödül töreninin açılışında, Öz ailesi adına sahneye çıkan Can Öz, 17 yıldır verilen ödülün gelecek yıldan itibaren farklı bir yapılanmaya gireceğini belirterek seçici kurulu ve ödül sahibi Necati Tosuner’i kutladı.

Necati Tosuner’e ödülü, seçici kurul başkanı Metin Celal verdi. Celal, yaptığı konuşmada Tosuner’in ödüle değer görülme gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulu olarak yaptığımız toplantıda, Tosuner’in ilk öykü kitabı ‘Özgürlük Masalı’ndan bu yana 60 yıldır edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve gizli baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları işleyişi; Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kullanması nedeniyle ödülün ona verilmesini kararlaştırdık.”

ESPRİLİ KONUŞMA

Ödülünü alırken jüri üyelerine ve Öz ailesine teşekkür eden Necati Tosuner, esprili bir dille şunları söyledi: “Bir öykü dergisi benimle ilgili olarak bana ‘Öykücü olarak mı anılmak istersiniz, romancı olarak mı?’ diye sordu. Ben de onlara dedim ki, öldükten sonra şöyle anılmak isterim: İyi adamdı, kalemi de fena değildi.”

2008 yılından beri verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Jale Parla, Selim İleri, Mehmet Eroğlu ve Füruzan gibi isimlere değer görüldü.