Erdek’te elektrik kontağı 2 farklı yerde yangına sebep oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Zeytinli ve Ocaklar mahallelerinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Erdek Zeytinli Mahallesi Arif Kalıpsızoğlu Caddesi’nde Mert Süzen’e ait kafe barda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Erdek Ocaklar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde Neriman Uslucan’a ait iki katlı villada bulaşık makinesi kablosunun elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle söndürüldü.

Çıkan yangınlarda can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.