Erdek’te feribot seferleri iptal

Marmara RoRo ve GESTAŞ A.Ş. şirketleri tarafından gerçekleştirilen bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Marmara RoRo’dan yapılan duyuruya göre, 29 Nisan Salı günü yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada ise, 29 Nisan Salı günü Narlı-Marmara hattında, Narlı’dan saat 08.00 ve 16.15, Marmara Adası’ndan ise saat 11:30 ve 17:30’da yapılması planlanan seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, Güney Marmara Adalar hattında da Erdek’ten saat 11.00 ve 19.15, Avşa Adası’ndan saat 06.00, 13.00 ve 16.45, Balıklı’dan saat 07:45, 12:00, 17:45 ve 20:15, Marmara Adası’ndan ise saat 06.45, 16.00 ve 21.15 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların iptal edilen seferlerle ilgili bilet değişikliği ve iade işlemleri için ilgili şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.