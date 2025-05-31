Erdek’te motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetti uçuruma düştü

Bandırma-Erdek karayolunda 10 AOF 903 plakalı motosiklet sürücüsü, tek taraflı trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Erdek istikametinden Bandırma yönüne seyreden motosiklet sürücüsü, rüzgarın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda bariyer bulunmaması nedeniyle araç yaklaşık 3 metre aşağıya savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, hızla sürücünün yardımına koştu. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen Bandırma Bölge Trafik ekipleri, trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede kontrollü geçiş sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erdek İtfaiye ekipleri ise başka bir duruma karşı tedbir amaçlı alanda hazır bulundu.

Söz konusu bölgede kazaların sıkça yaşandığı yerde bariyerlerin olmaması sürücülerin can güvenliğini tehdit etmeye devam edecek.

Vatandaşlar ise bu durumdan oldukça dertli. Kazaların yaşandığı noktanın Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bandırma Şefliği sorumluluk sahasında bulunduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Eğer bu noktalar galvaniz refüjlerle koruma altına alınsa, birçok kazanın önüne geçilebilir," diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.