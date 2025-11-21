Erdek’te sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; güzel havayı fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi.

Erdek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler, Çuğra Sahili'nde denize girdi. İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçülürken, denize girenlerden Işık Ökte, "Erdek'in bu dönemlerdeki sakinliği, benim için vazgeçilmez bir hale geldi. Erdek'in bu mevsimde vazgeçilmez bir sakinliği var. İstanbul'a iki saat mesafede, Kapıdağ Yarımadası'nın eşsiz doğasıyla çevrili bir yer. Her gelişimde huzur buluyorum. Soğuk suyun da insan sağlığı için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. (DHA)

