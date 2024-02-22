Erdek’te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet üstündeki 2 kişi yaralandı.

Erdek-Ocaklar Yolu üzerinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

R.İ. idaresindeki 10 AKU 284 plakalı otomobil, F.T. idaresindeki 10 ALA 136 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü F.T. ve artçısı D.S. çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yalandı.

Kaza sonrası, otomobil sürücüsü R.İ. gözaltına alındı. Yaralılar, F.T. ve D.S. 112 sağlık ekipleri tarafından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılar, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.