Erdek’te trafik kazası: Araç yan yattı, sürücü altında kaldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Değirmen Dere mevkiinde seyir halindeki 10 AKF 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, sürücü A.Ç. aracın altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Erdek Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan A.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.