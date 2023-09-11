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Erdek’te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 11.09.2023 13:37
  • Giriş: 11.09.2023 13:37
  • Güncelleme: 11.09.2023 13:37
Kaynak: İHA
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Erdek’te yanan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kargır bir evde çıkan yangında ev komple yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Ocaklar Yolu Sokakta bulunan kargır evde henüz neden bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erdek İtfaiye Ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

Soğutma çalışmalarının ardından evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Çıkan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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