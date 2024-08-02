Erdek’teki yangın söndürüldü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Erdek’teki Oduncu Yolu mevkiinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak zeytin bahçelerine sıçradı. Yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalara 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 3 uçak, 1 dozer ve diğer kamu kurumları ile çevre illerden gelen 9 araç ve personel olmak üzere toplamda 37 araç ve 100 personel katıldı. Yangın, yapılan koordineli çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.