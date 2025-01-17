Erdemir’de emekçi TİS hakkını istiyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geçen hafta fabrika önünde eylem yapan işçiler, dün de fabrikanın yemekhanesinde bir araya geldi. Burada fabrikada yetkili olan Türk Metal Sendikası adına Ereğli Şube Başkanı Altan Tamer Kalfa açıklama yaptı.

Erdemir’de eylül ayında başlayan TİS görüşmelerinin hala sonuçlanmamasına tepki gösteren Kalfa, “Bugüne kadar sabrettik ancak artık beklemekten bıktık. Hakkımız olanı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını alarak işimizin başına dönmek istiyoruz. Binlerce işçinin çelik gibi iradesiyle verdiği hak mücadelesi lehimize sonuçlanmalı. Geleceğimizi kimseye rehin bırakmayacağız. Direneceğiz, direne direne kazanacağız” diye konuştu.