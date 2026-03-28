Erden Timur, cezaevinden iddialara cevap verdi: Mauro Icardi açıklaması

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Galatasaray eski Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, son dönemde Mauro Icardi hakkında gündeme gelen imaj hakkı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Burhan Can Terzi’ye avukatları aracılığıyla konuşan Timur, Icardi ile doğrudan bir ticari ilişkisinin bulunmadığını vurguladı.

Deneyimli yönetici, “Icardi ile şirketim arasında bir sözleşme yok. Benim Galatasaray ile bir anlaşmam var. Kulüp bu anlaşma kapsamında aylık 130 bin Euro fatura kesiyor ve ödeme gerçekleşiyor. Görevimden ayrıldıktan sonra da bu anlaşma devam etti” ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO KAZANIYOR

Gündeme gelen sürecin merkezinde ise Arjantinli yıldızın imaj hakları ödemeleri yer alıyor. Galatasaray’da yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi’nin, imaj hakları kapsamında yaklaşık 4 milyon euro daha gelir elde ettiği biliniyor.

İddialara göre, söz konusu ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle taraflar arasında hukuki süreç gündeme gelirken, kulüp avukatları ile oyuncunun temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı.

Menajer komisyonlarını da kapsayan anlaşmanın ardından, imaj haklarıyla ilgili yaşanan sorunun karşılıklı mutabakatla çözüldüğü belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan bu gelişmelerin ardından, finansal süreçlerin yeniden yapılandırıldığı ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına daha kontrollü bir planlama yapılacağı ifade edildi.