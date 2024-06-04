Erden Timur, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı

Erden Timur, Galatasaray'da Sportif A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını söyledi. Erden Timur, "14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray" dedi.

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Timur, kararını sarı kırmızılıların şampiyonluktan 1-1.5 ay önce kararını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ilettiğini belirtti.

Timur şunları söyledi:

"Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil.

“14 AY DAYANMAMIN SEBEBİ GALATASARAY”

Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen mesajlar, okusanız ağlarsanız. Bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler.

14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray. Başka tutunacak bir dalı kalsa asla bu kararı almazdım. Son 7 ayda özellikle çok yoğunlaştı bu iş. Herkese şunu söylüyorum. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok.

Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik."

"AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı şeklinde çıkan iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Erden Timur şu cevabı verdi, "Icardi gelirken, kendi menajerleri de ona söylemişti. Galatasaray'da 1 sene böyle bir şey yaşadın, bunu devam ettir. İleride yine böyle teklifler gelir. Mauro çok özel bir insan. Onunla bir şey konuşmadım o senin duygundan anlar. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Geçen sene de o kararı özveriyle verdi. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ve gelecek sezonki şampiyonluk yarışıyla ilgili Erden Timur, "Önemli bir hoca geldi. Türkiye'ye de önemli bir katkı böyle isimlerin gelmesi. Seviyenin buraya gelmesinde çok önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz de iyi bir kadro kurdu. Bunu değerli buluyorum. Başarı başka bir şey. Bizim 2 senedir farklı kadrolarla şampiyonluğa ulaşmış, rekorlar kırmış bir takımımız var. Takımın da bir iskeleti var. Geçen sene ve ilk senede takımı neredeyse tamamen yenilediğimiz için çok sayıda transfer yapıldı. Bu sene duruma göre 2-3 tane veya 4 tane transfer yapılacak. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasak şampiyonluktan yana hiçbir şüphem yok" dedi.