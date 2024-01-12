Erden Timur’dan Icardi açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi’nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatsaray’ın forveti Icardi’nin bi süre sahalardan uzak kalamsı üzerine Erdem Timur’dan açıklama geldi.

Timur yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmeden bize yazdı. ’Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?’ dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil."