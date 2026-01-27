Erden Timur’un sahibi olduğu NEF binasına silahlı saldırı

İstanbul Cumhuriyet Başsavacılığı tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu halde bulunan Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in İstanbul Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı yapıldı.

Tutuklu iş insanı Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda açılan ateş sonucu kurşunlar binanın camlarına isabet etti.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, polis ekipleri ilk tespitlerinde saldırganların olayda kullandıkları aracın plakasını değiştirdiğini belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan ekipler, saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.