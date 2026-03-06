Erden Timur’un şirketlerine kayyum atandı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dosyası mevcut soruşturmadan ayrılan NEF Holding yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında kayyum kararı verildiği bildirildi.

Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasından tutuklanmıştı.