Erdoğan: 13 binden fazla eseri ülkemize getirmeyi başardık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeoloji'nin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "13 binden fazla eseri ülkemize getirmeyi başardık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sempozyum kapsamında sunulacak tebliğlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anadolu toprakları nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.

Anadolu toprakları tarihin akışını değiştiren devletlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu bir açık hava müzesidir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser bizi tarihin en kadim noktalarına götürüyor. Hemen yanı başımızdaki Göbeklitepe'nin geçmişi, Mısır Piramitleri'nden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır.

Tarih ve kültür mirasımızı koruyup aktaracağız. Milletçe biz bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz. 2002'den bugüne kadar 13 binden fazla eseri ülkemize getirmeyi başardık.

Tam 65 yıl önce ülkemizden kaçırılan Marcus Aurelius'un bronz heykeli ülkemize yeniden kazandırıldı. Bu vesileyle Jale İnan hocamızı şükranla anarken, eserin ülkemize iadesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Sevr'i yırtıp atarken dayatmaları da boşa çıkardık."