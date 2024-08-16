Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı, ODTÜ ve İTÜ'nün rektörü değişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenci topluluklarına müdahale eden, kampüse polis davet eden, Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ve mezuniyet töreninin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını defalarca yasaklayan Verşan Kök'ün görevi sona erdi.

8 sene ODTÜ Rektörü olarak görev yapan Kök yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektörlükten alınarak yerine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı.

Dört dönem AKP Adana milletvekilliği yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandığı için Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ünüvar, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyor, bu süreçte destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan rektör atamaları şöyle: