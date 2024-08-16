Erdoğan 13 üniversiteye rektör atadı, ODTÜ ve İTÜ'nün rektörü değişti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ODTÜ ve İTÜ'nün rektörleri değişti. Ankara Üniversitesi'ne tekrar atanan rektör Necdet Ünüvar, Erdoğan'a şükranlarını sundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenci topluluklarına müdahale eden, kampüse polis davet eden, Onur Yürüyüşü'nü yasaklayan ve mezuniyet töreninin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını defalarca yasaklayan Verşan Kök'ün görevi sona erdi.
8 sene ODTÜ Rektörü olarak görev yapan Kök yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil atandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu rektörlükten alınarak yerine TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal atandı.
Dört dönem AKP Adana milletvekilliği yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandığı için Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ünüvar, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma göstermiş olduğu güven dolayısıyla bir kez daha şükranlarımı sunuyor, bu süreçte destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan rektör atamaları şöyle:
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Sözen
- Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar
- Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
- Akdeniz Üniversitesi: Prof. Dr. Özlenen Özkan
- Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil
- Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Hatipler
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi: Prof. Dr. Süleyman Özdemir
- İstanbul Ticaret Üniversitesi: Prof. Dr. Necip Şimşek
- İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Mandal
- Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Uğur Ünal
- Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Kamuran Eronat
- Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş