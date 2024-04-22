Erdoğan 13 yıl aradan sonra Irak'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti.

Erdoğan, Bağdat ve Erbil hattında üst düzey yetkililerle görüşecek. Erdoğan’ın Erbil ziyareti Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne Türkiye’den ilk cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret olacak.

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Ziyarette başta güvenlik olmak üzere ticari ilişkiler ve su sorunu masaya yatırılacak. Ziyaretin gündem maddeleri; terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı yer alacak.

TİCARET HACMİ ADIMI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’taki resmi ziyaretinin ardından Erbil’e de gidecek.

Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında İş Forumu da düzenlenecek. Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik adımlar atılacak.