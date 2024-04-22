Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'ta

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşme gerçekleştirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'a gitti.

Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, heyette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de selamlaştı.

ERDOĞAN, IRAKLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede "Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele" konularını ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, "Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini" ifade etti.

"Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu" belirten Erdoğan, "Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini" kaydetti.