Erdoğan: 15 Temmuz'a 'tiyatro', 'danışıklı dövüş' diyenleri affetmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan "15 Temmuz Şehitler Makamı"nı ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye ağrında mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik."

"Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz" diyen Erdoğan, şunları ifade etti: "İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız. Şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile anlatacağız."

Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Şehitlerimizi unutmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."