Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde: Görüşme başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki ismin görüşmesi başladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulundu.

Erdoğan, bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kapıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı.

Erdoğan ve Özel burada el sıkıştıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Özgür Özel'e 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi CHP İstanbul Milletvekili Nanık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş eşlik etti.

FORSLU BAYRAK ASILDI

Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nin önüne Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak asıldıhttps://t.co/pdnnch1iju pic.twitter.com/h3eYrKviln — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 11, 2024